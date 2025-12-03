Madagascar: Emploi - La validité de l'équivalence administrative prolongée

La durée de validité de l'équivalence administrative des diplômes et titres est désormais portée à deux ans, contre un an auparavant, indique le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (METFoP) dans un communiqué publié hier.

Cette mesure représente un allègement administratif significatif pour les usagers, qui disposent désormais d'un délai plus long pour utiliser leur document dans le cadre d'un recrutement, d'un concours ou d'une régularisation professionnelle.

Le ministère rappelle que les demandes d'équivalence peuvent être déposées auprès du METFoP, où les usagers sont invités à se présenter pour toute nouvelle requête. « C'est un véritable soulagement pour nous, explique Vonjinirina, jeune diplômé en gestion. Avant, je devais me dépêcher de trouver un emploi ou de passer un concours avant que mon équivalence n'expire. Avec ce nouveau délai de deux ans, j'ai plus de temps pour préparer mes démarches et choisir une opportunité adaptée à mon profil. », explique-t-il.

L'extrait nominatif d'équivalence administrative des titres (diplôme, certificat, attestation...) est un document officiel dérivé de l'arrêté mère et remis à toute personne détentrice d'un diplôme ou d'une qualification correspondante. Il est destiné à préparer des concours administratifs ou à compléter des dossiers pour des recrutements au sein des ministères.