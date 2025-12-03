Madagascar: Festival de l'océan indien U15 - Cinq critères pour évaluer les Barea

Les présélectionnés, dont trente garçons et quarante-deux filles, ont évolué hier, sur le terrain annexe Barea à Mahamasina, lors du quatrième jour du regroupement. Ils se préparent pour la deuxième édition du Festival de l'océan Indien U15. La compétition se jouera cette fois en football à 8, alors que l'année passée elle se disputait en football à 11.

Le tournoi, qui regroupe les îles de la région - Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores, ainsi que La Réunion et Mayotte ajoutées à cette édition - se déroulera, du 15 au 19 décembre, au Côte d'Or National Sports Complex, à Maurice.

Les garçons ont joué, hier, un match amical, en guise de premier test d'évaluation, contre la sélection des jeunes de l'Elgeco Plus. «Nous exigeons cinq qualités, les cinq "P" : le positionnement sur le terrain, la possession de balle et la circulation, la perception du football en général, l'intelligence et la lecture du jeu, le pressing sur l'adversaire, ainsi que le plaisir de jouer. Cela s'ajoute à d'autres aspects comme le gabarit ou la vitesse d'exécution, tout en tenant compte de leur marge de progression», explique le coach des garçons, Navalina Joachim Ramilison.

« Nous avons bien observé chacun des joueurs durant les quatre jours. Nous confirmerons demain leurs capacités afin de pouvoir établir la sélection finale, les meilleurs. C'est ma première expérience à la tête de la sélection, donc je n'ai pas droit à l'erreur si je veux écrire une histoire », poursuit le technicien.

Les protégées de coach Cynthia Antoasy ont, quant à elles, disputé un match en deux parties entre elles. La liste des retenu(e)s sera dévoilée jeudi : quinze garçons et dix-huit filles, ces dernières devant participer à un autre tournoi dans le cadre du programme Fifa Forward à l'Île aux Dodos.

La préparation ainsi que la sélection sont supervisées par le coach des Talents, l'émissaire de la Fifa Jean-Jacques Pierre, qui suit de près l'avancement du programme Talent Development Scheme (TDS) depuis septembre, et ce, pour une durée de deux ans. « L'objectif est de former une sélection compétitive qui intégrera l'académie de Carion en vue de la Cosafa U17 en 2026 », souligne le technicien de la Fifa, le Franco-Haïtien Jean-Jacques Pierre.