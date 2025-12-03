Madagascar: Kalon'ny Fahiny - Solika signe son grand retour

Après cinq ans d'absence, le groupe Solika renoue avec la scène et offre un concert chargé d'histoire ce vendredi 5 décembre à l'Alliance Française d'Andavamamba.

L'Alliance Française d'Andavamamba s'apprête à vivre un moment exceptionnel et presque solennel ce 5 décembre à 18 h 30: le grand retour de Solika, groupe emblématique dédié à la préservation du Kalon'ny Fahiny. Après cinq ans d'absence, les héritiers d'un patrimoine séculaire reviennent avec « Soraty ho tadidy », un spectacle placé sous le signe de la mémoire, de la transmission et de l'émotion.

Pensée comme un pont entre les générations, la soirée fera résonner les oeuvres qui ont marqué l'histoire musicale de l'Imerina entre 1850 et 1950. Les compositions de maîtres tels que Justin Rajoro, Naka Rabemanantsoa ou Andrianary Ratianarivo y seront mises à l'honneur, portées par l'élégance du piano et la finesse des voix qui définissent la signature artistique de Solika.

Créé en 1969 et relancé en 1989, Solika s'est imposé comme une référence incontournable dans la restitution des chefs-d'oeuvre du théâtre musical malgache des années 1920 à 1950. Spécialisé dans l'interprétation du Kalon'ny Fahiny, le groupe perpétue un style où piano et voix se mêlent avec une délicatesse intemporelle.

Acteur majeur

Le répertoire du groupe explore des thèmes universels tels que la famille, l'amour, la fierté nationale, le respect ou encore le fihavanana. Cette richesse lyrique, alliée à un travail d'interprétation exigeant, fait de Solika un acteur majeur de la sauvegarde de la mémoire musicale malgache. En intégrant de jeunes musiciens, le groupe veille également à assurer la relève, confirmant son engagement culturel profond.

Plus qu'un concert, « Soraty ho tadidy » s'annonce comme une invitation à redécouvrir des oeuvres qui ont façonné l'identité artistique du pays. Grâce à leur travail de sauvegarde et de transmission, les membres de Solika perpétuent un héritage précieux, rappelant combien il est essentiel de protéger et de mettre en valeur la création musicale malgache.