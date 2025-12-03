Madagascar: Rugby - Le CEA s'installe en tête du XXL Energy Top 12

Le classement provisoire du Top 12 à la fin de la troisième journée, publié par Malagasy Rugby, place le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) en tête. Avec 15 points récoltés en trois victoires successives et surtout une énorme différence de points de +78, le CEA affiche une solidité remarquable, digne d'une formation rompue au très haut niveau.

L'encadrement technique reste prudent, rappelant que « la saison est encore longue », mais il est difficile de nier que l'arrivée du CEA en première division bouscule l'ordre établi du Top 12. Sans surprise, le club rassemble des joueurs talentueux, parmi les plus en vue du moment: trois membres de l'équipe nationale de rugby à sept et plusieurs joueurs en provenance du FT de Manjakaray.

En seconde place, le FTM suit le même parcours parfait (trois victoires pour 15 points). Depuis le début de la saison, ses résultats subissent l'effet négatif du départ de la moitié de ses joueurs cadres. Sa différence de points (+43) laisse penser à un net recul du groupe par rapport à son statut de champion en titre.

Sans surprise et conformément à la logique, l'Uscar, solide et régulière, occupe la quatrième place, tandis que l'USA, métamorphosée avec le retour de Hery Nantenaina Rakotomanalina au sein du groupe, complète le Top 5.

Le Cosfa, habitué aux sommets, est le grand perdant de cette troisième journée. Malgré un bilan sportif positif, le club militaire chute à la troisième place malgré ses trois victoires en trois sorties. Avec une différence de points de +76, le Cosfa, qui n'a obtenu aucun bonus lors du dernier match, reste pourtant très performant. Mais le jeu des écarts au tableau le place derrière un CEA et un FTM plus percutants en ce début de saison.

L'explication de Noé Mboazafy, alias coach Razily, entraîneur du club, est claire : « Certains joueurs cadres sont retenus par d'autres obligations professionnelles. »