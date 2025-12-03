Madagascar: Patrimoine Musical - Le vakisaova de Fitarikandro à l'honneur

Le groupe Fitarikandro participera au concert « Fety be eto amin'ny Tanàna de Raouto » en tant qu'invité spécial. Réputé pour son identité profondément ancrée dans le Vakisaova, le groupe se produira au grand complet le 7 décembre, dès 14 h, au Saint-Étienne Ambanidia. Cinq chansons seront interprétées pour l'occasion, accompagnées de tous les instruments traditionnels qui font la richesse de ce style musical.

Fitarikandro s'illustre par sa parfaite maîtrise du Vakisaova, un rythme emblématique du Haut-Plateau malgache. Ce genre musical se distingue par son ancrage dans la vie du peuple : il raconte le quotidien, expose les réalités du pays et porte des messages forts. Ces chansons transmettent des « anatra » -- des conseils, des mises en garde -- et s'inscrivent dans un esprit de lutte, de solidarité et de prise de conscience collective.

À la différence des styles centrés sur l'amour, le Vakisaova privilégie les thèmes sociaux. Il incarne l'âme du « hiram-pitolomana », ces chants de mobilisation qui résonnent particulièrement lors des périodes marquées par des tensions ou des enjeux nationaux, où ils trouvent souvent une large place dans les médias.

Le Vakisaova repose sur une orchestration distinctive : aponga, dromtraka, sikada, djembé, cloche, kabosy et le traditionnel tehaka, indispensable pour rythmer l'ensemble. Tout en préservant cette base instrumentale ancestrale, Fitarikandro a su intégrer progressivement quelques outils modernes, traduisant une évolution naturelle sans trahir l'identité du genre.