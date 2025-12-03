Madagascar: Trafic de stupéfiants - Deux cents kilos de marijuana saisis à Marovoay

La lutte contre les stupéfiants et la propagation des drogues menée par la Gendarmerie nationale à Mahajanga a porté ses fruits. Plus de deux cent cinq kilos de marijuana, conditionnés dans quatorze sacs en provenance d'Ambalafaminty, dans la région Sofia à Antsohihy, ont été saisis par les éléments de la compagnie territoriale de la Gendarmerie nationale à Marovoay, lundi.

Trois individus ont été appréhendés en possession de ces marchandises dans le fokontany de Marolambo, dans la commune d'Anosinalainolona du district de Marovoay, lundi. Ils sont originaires des fokontany d'Antsakomiranty et de la commune d'Ambalafaminty, dans le district d'Antsohihy.

La drogue était destinée à être écoulée dans la région Boeny, mais grâce aux actions de la Gendarmerie nationale, les marchandises ont été interceptées à temps. Les gendarmes de la région Boeny ne tolèrent pas les troubles délibérés à l'ordre public perpétrés par le trafic de stupéfiants martèle le commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de Boeny.

Un homme et une femme ont été également arrêtés en possession de six kilos de marijuana, le 22 novembre à 5 heures du matin, dans la commune de Marosakoa, du district de Marovoay.

La lutte contre le trafic de drogue s'intensifie, surtout dans le district de Marovoay. Les stupéfiants proviennent de la région Sofia et des environs. Les trafiquants ont déjà été remis entre les mains des autorités.