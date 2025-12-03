Sénégal: Le gel des importations de banane a permis des économies de 9 milliards CFA (ministre)

Dakar — Le gel des importations de banane, entré en vigueur en septembre dernier, a permis à l'Etat du Sénégal de faire des économies de l'ordre de 9 milliards de francs CFA, a confirmé le ministre de l'Industrie et du Commerce.

"On a fermé la frontière pour la banane. Ça a marché parce qu'aujourd'hui, on est à 9 milliards d'économie. On a fait la même chose pour la pomme de terre, l'oignon et la ferraille", a-t-il dit aux députés réunis mardi en séance plénière pour le vote du budget de son ministère pour l'exercice 2026.

Le gel des importations de banane, qui devrait prendre fin en novembre dernier, a permis aux acteurs locaux d'engranger des recettes estimées à 9 milliards de francs CFA, ont indiqué il y a quelques jours des responsables de la filière, en demandant que cette mesure soit prolongée pour encore trois mois.

Le Sénégal est de même resté une année "sans importer un seul kilo de pomme de terre. Et ça c'est une révolution. On n'a pas jamais fait ça dans ce pays", a déclaré Serigne Guèye Diop devant les députés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il signale que la même approche sera adoptée concernant la filière carotte pour laquelle l'Etat a également fermé les frontières pendant plus de 10 mois. "C'est ça la souveraineté alimentaire. Il faut produire, transformer et stocker", a-t-il relevé.

La construction d'une vingtaine de magasins de stockage sur l'ensemble du territoire va contribuer à cette stratégie et permettre de stocker 250 mille tonnes de produits (oignons, pomme de terre), selon le ministre.

"Nous allons changer ce pays. La notion de souveraineté ne doit pas être un vain mot [...] La souveraineté doit être accompagnée d'une pensée scientifique et technique, de véritables décisions politiques, financières et économiques", a insisté Serigne Guèye Diop.