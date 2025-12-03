Sénégal: Le budget 2026 du ministère de l'Agriculture arrêté à plus de 247 milliards CFA pour 2026

Dakar — Le budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage est arrêté à 247 milliards 586 millions 752.366 de francs CFA pour l'exercice 2026, indique un rapport parlementaire.

Au titre de l'année 2026, le projet de budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage est estimé à 427 006 218 466 de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 247 586 752 366 de francs CFA en crédits de paiement (CP), a déclaré Malick Danfakha, rapporteur général de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

M. Danfakha a souligné que ces crédits sont répartis à travers 5 programmes, dont le premier, intitulé pilotage, coordination et gestion administrative, va bénéficier de 7 515 607 357 de francs CFA en autorisations d'engagement et crédits de paiement.

Les crédits alloués au programme 2 consacré à la base productive et aux infrastructures agropastorales sont arrêtés à 249 813 117 767 de francs CFA en autorisations de paiement et 70 699 051 667 de francs CFA en crédits de paiement.

Le rapporteur général a indiqué que par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis à 161 734 000 de francs CFA en AE et en CP pour les dépenses de personnel.

Le programme 3, relatif à la production et à la valorisation des produits végétaux, va bénéficier de crédits de l'ordre de 142 859 686 142 de francs CFA en autorisations d'engagement et 142 555 686 142 de francs CFA en crédits de paiement.

Le programme 4 est destiné au financement à la recherche, la formation et à l'appui conseil.

Les crédits qui lui sont accordés pour l'exercice 2026 s'élèvent à 14 915 194 031 de francs CFA en autorisations d'engagement et crédits de paiement.

Le programme 5 porte sur la production et la valorisation des produits animaux, pour des crédits arrêtés à 11 902 613 169 de francs CFA en autorisations d'engagement et 11 901 213 169 de francs CFA en crédits de paiement.