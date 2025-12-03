Afrique: Une tournée de la flamme olympique sera organisée dans tous les départements en prélude des JOJ Dakar 2026 (coordinatrice)

Kédougou — La coordonnatrice des programmes des volontaires Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 de la zone sud-est, Aïssatou Alassane Diédhiou, a annoncé mardi à Kédougou, l'organisation, d'une tournée de la flamme olympique dans tous les départements du Sénégal, en prélude de cet évènement mondial prévu en octobre 2026 à Dakar.

"C'est un programme qui va démarrer trois mois avant les Jeux olympiques de Dakar 2026", a précisé Mme Diédhiou, lors du lancement des activités de sensibilisation et de promotion du programme de recrutement de 6.000 volontaires pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, initiées dans le cadre d'une caravane nationale.

Le directeur des sports de la région de Kédougou, Cheikh Tidiane Socé, a pris part à cette rencontre.

Elle indiqué que "la tournée de la flamme va commencer en Grèce et faire le tour de l'Afrique avant de terminer sa course au Sénégal où elle va se dérouler dans tous les départements".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aïssatou Alassane Diédhiou, a expliqué que la caravane nationale de lancement du programme des volontaires Jambaar 2026 a pour objectif, de sensibiliser les jeunes de Kédougou mais aussi de promouvoir le programme des 6000 volontaires, lequel va recruter aussi, des jeunes de Kédougou.

"Nous voulons les présenter les grandes lignes des missions proposées et répondre aux questions des jeunes, des associations et partenaires locaux sur ce programme, afin de créer dans chaque région du Sénégal, une première dynamique autour des jeux Olympiques ", a-t-elle ajouté.

"Nous voulons aussi, a-t-elle poursuivi, à travers cette caravane impliquer tous les jeunes du Sénégal dans le cadre de ce programme de volontaires".

Le directeur des sports de la région de Kédougou a salué l'organisation de cette caravane nationale de sensibilisation des jeunes sur le programme des volontaires Jambaar 2026.

"C'est une opportunité donnée à tous les jeunes du Sénégal, notamment en particulier à ceux de la zone sud-est", a-t-il dit. Cela participe, selon lui, à ce qu'on appelle l'équité territoriale, afin de donner la chance aux jeunes de Kédougou et du sud-est du Sénégal de manière générale, de participer aux JOJ Dakar 2026.

Cheikh Tidiane Socé a invité que les jeunes et la population de Kédougou à s'approprier ce programme de recrutement des volontaires et participer pleinement aux activités des jeux olympiques à Dakar à Saly comme à Diamniadio.

Il a annoncé que la direction des sports de Kédougou envisage d'organiser des Olympiades destinées de la jeunesse et des assises territoriales, appelant les sociétés minières de la zone à sponsoriser ces activités.