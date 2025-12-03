Sénégal: Un processus de revalorisation des pensions de retraite en cours, selon Cheikh Diba

Dakar — Le gouvernement a entamé un processus global de revalorisation des pensions de retraite et de modernisation du système de prise en charge médicale des anciens agents de l'État, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays, a annoncé le ministre des Finances et du Budget.

Intervenant lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère en charge de la Fonction publique, mardi à l'Assemblée nationale, Cheikh Diba a indiqué que les travaux relatifs à la revalorisation des pensions ont déjà démarré, avec l'implication de l'ensemble des associations de retraités.

"C'est un sujet qui intéresse nos autorités au plus haut niveau. Le travail a commencé et nous l'avons fait en incluant toutes les associations des retraités", a-t-il expliqué, soulignant que les conditions de protection sociale des pensionnaires doivent être améliorées.

Abordant la question de la prise en charge médicale des retraités du Fonds national de retraite (FNR), il a reconnu que ces derniers ont rencontré des difficultés ces derniers mois. "Les retraités ont droit à une prise en charge médicale au même titre que les agents de l'État", a insisté le ministre.

Il a signalé que l'indisponibilité, depuis janvier 2024, du matériel de production des cartes de retraités a conduit à la délivrance d'attestations provisoires.

Dans ce contexte, a annoncé Cheikh Diba, le gouvernement va lancer "un contrôle de vie" pour actualiser les effectifs des retraités et renforcer la fiabilité du système.

Selon lui, cette opération s'inscrit dans un cadre plus large incluant l'audit des effectifs de la fonction publique et de la masse salariale.

Le ministre des Finances et du Budget a également annoncé le lancement d'un vaste processus d'enrôlement devant aboutir à la production de nouvelles cartes biométriques.

"Nous allons collecter toutes les données pour des cartes beaucoup plus viables, qui garantissent un service plus performant", a-t-il assuré, précisant que l'opération va se dérouler en deux phases et tiendra compte des situations particulières des retraités.

"Nous voulons éviter que le processus ne devienne contraignant pour eux. Ce travail est en cours et vise à améliorer durablement leur prise en charge", a-t-il conclu.