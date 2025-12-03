Sénégal: Mbour - Des jeunes apprenants formés aux techniques du numérique

3 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Plusieurs apprenants ont bénéficié mardi, d'une formation sur le numérique et les techniques de rédaction de Curriculum Vitae et de lettres de motivation, lors d'une journée portes ouvertes à l'Espace numérique ouvert (ENO) de Mbour de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, a constaté l'APS.

"Nous avons réuni des participants, notamment des élèves et des étudiants pour leur parler de numérique et aussi faire des renforcements de capacités en rédaction de CV et des lettres de motivation", a dit Seynabou Seck, la coordinatrice des journées portes ouvertes, responsable suivi des apprenants du programme "Force N".

Cette activité entre dans le cadre du programme "Force N", initié par l'Université Cheikh Hamidou Kane, en partenariat avec la Fondation MasterCard.

L'objectif de ce programme, a souligné Mme Seck, "c'est d'accompagner les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat à travers un renforcement de compétences et un accompagnement".

"Après les formations, nous allons accompagner les jeunes [en les mettant en contact], avec des entreprises pour l'emploi et à l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent entreprendre", a ajouté Seynabou Seck.

Lancé en 2021 pour une durée de six ans, le programme "Force N", cible environ 80.000 pour une insertion de 70.000 jeunes avec 60% de filles.

