Sénégal: La FSF renforce son organisation avec dix mesures clés

Dakar — Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), réuni mardi à Dakar, a adopté dix mesures portant sur la gouvernance fédérale, les infrastructures et la préparation de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 au Maroc, a-t-on appris de l'instance dirigeante du football national.

Au terme de la rencontre, le comité a notamment donné mandat au président de la commission juridique de procéder à la nomination des membres des organes juridictionnels de la FSF, rapporte un communiqué.

Il a ensuite été procédé à la validation du "lancement de la deuxième phase du projet du stade Demba Diop, avec une révision du mode de financement", ajoute-t-il.

La première phase des travaux de rénovation du stade Demba Diop a été lancée en mars 2023. L'infrastructure encore inachevée devait être livrée en juin 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la perspective de la Coupe d'Afrique des nations 2025, la FSF annonce qu'elle prendra en charge l'hébergement de ses invités.

Un bureau de facilitation dédié à l'obtention du Fan-ID a également été mis en place et installé au siège de la Fédération, selon le communiqué.

Le comité a par ailleurs accordé une autorisation provisoire au Jolof Olympique Club (JOC) pour évoluer sur son terrain situé à Dahra, dans la région de Louga (nord-ouest).

Les concertations se poursuivront avec l'administration afin de statuer définitivement, dans les plus brefs délais, sur les demandes de dérogation introduites par Diambars FC et l'Académie Génération Foot.

Depuis la saison 2023-2024, ces deux académies ne sont plus autorisées à recevoir les matchs de championnat professionnel sur leurs pelouses, leurs stades n'étant pas homologués par la FSF.

Ils jouent leurs matchs à domicile dans des stades neutres comme le Stade Lat-Dior de Thiès.

Le comité d'urgence a aussi validé le processus de mise en place du bureau du conseil d'administration de la Ligue de football amateur (LFA) et décidé de réexaminer le barème des frais de transport dans le football amateur.

Des dispositions sont également prises concernant les clubs suspendus ainsi que ceux ne participant pas aux compétitions, en plus d'une réorganisation de l'administration fédérale, indique le communiqué.

L'ordre du jour des réunions du Comité exécutif (COMEX) a été réorganisé, désormais structuré autour de quatre rubriques (informations, points et dossiers appelant avis, points et dossiers appelant décision et questions diverses).

Le comité d'urgence invite l'ensemble des acteurs concernés à "se conformer strictement aux décisions adoptées, qui prennent effet immédiatement conformément aux statuts et règlements de la FSF".