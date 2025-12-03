Sénégal: Le décret sur la généralisation de l'indemnité de logement signé 'la semaine prochaine' (Cheikh Diba)

Dakar — Des dispositions sont prises pour la généralisation de l'indemnité de logement au profit de tous les agents de l'Etat, un décret devant être signé dans ce sens prochainement, a annoncé le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

"Le décret portant généralisation des indemnités de logement pour les agents de l'État sera signé très prochainement", "les dispositions budgétaires sont déjà évacuées" pour cela, a-t-il indiqué.

Cheikh Diba s'exprimait mardi en marge de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public.

Il a signalé que la finalisation du texte portant généralisation de l'indemnité de logement au profit des agents de l'Etat a été retardée par le remaniement ministériel intervenu le 6 septembre dernier.

Selon lui, le décret avait déjà été préparé et bouclé mais sa publication a été retardée par les changements institutionnels consécutifs au remaniement du gouvernement.

"Il faut un décret de répartition des services. Quand il y a un changement de gouvernement ou un décret de réorganisation, cela chamboule tout le circuit", a-t-il souligné.

Cheikh Diba a évoqué plusieurs allers-retours administratifs, notamment liés à la réorganisation du ministère des Infrastructures. Des ajustements qui ont selon lui ralenti la procédure.

"Je peux vous assurer que très prochainement, le décret sera signé. Et comme les ressources sont là, les paiements seront effectifs", a-t-il affirmé, réitérant la fermeté de l'engagement de l'État concernant cette mesure.