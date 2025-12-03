Sénégal: L'audit des ressources humaines de l'Etat débute mardi prochain, annonce Olivier Boucal

Dakar — L'audit général des ressources humaines de l'État débuter mardi prochain, a annoncé le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, assurant que toutes les dispositions techniques et humaines nécessaires ont été prises pour son lancement effectif.

"Tous les organes sont installés et tous les éléments sont constitués pour démarrer l'audit, qui commence effectivement mardi prochain", a déclaré Olivier Boucal.

Il répondait aux questions des députés, mercredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget de son département qui s'élève, pour 2026, à 11,96 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 11,68 milliards FCFA en crédits de paiement.

Selon le ministre de la Fonction publique, l'audit général des ressources humaines de l'Etat vise notamment à identifier les emplois fictifs et à mieux maîtriser les effectifs.

Il devrait permettre d'avoir, à terme, "une meilleure visibilité" sur la masse salariale, jugée "très élevée" par le ministre des Finances et du Budget.

M. Boucal estime que les performances de l'administration ne sont pas toujours à la hauteur des dépenses engagées. "Il y a un travail que nous devons faire pour être efficaces", a-t-il dit à ce sujet.

Il note que la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines constitue un volet essentiel de cette réforme.

"Il est étonnant qu'au Sénégal, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'État ne dispose pas d'un système de gestion des ressources humaines. Le ministère de la Fonction publique n'a aucune maîtrise réelle des effectifs, et cela n'est pas acceptable. Un État ne peut pas fonctionner ainsi", a-t-il martelé.