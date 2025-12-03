Sénégal: Coupe du monde handball - Les Lionnes démarrent le tour principal en affrontant le Danemark

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball entame ce mercredi tour principal de la Coupe du monde de la discipline, avec au menu le Danemark, un redoutable adversaire pour les Lionnes.

Troisième de la poule B, avec une victoire et deux défaites, le Sénégal va devoir hausser le niveau pour espérer venir à bout des Danoises.

L'équipe danoise a enregistré trois succès en autant de sorties et peut compter sur un groupe solide et expérimenté.

L'équipe sénégalaise, vice-championne d'Afrique en titre, va ensuite en découdre avec les Roumaines, vendredi, avant de disputer leur dernier match de poule du tour principal face aux Japonaises, dimanche.

Le 27e Championnat du monde féminin de handball se déroule du 26 novembre au 14 décembre 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas.

La France, tenante du titre, vise un nouveau sacre après son triomphe lors de l'édition 2023.