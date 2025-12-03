Cote d'Ivoire: Mercredi 3 décembre 2025 - Journée internationale des personnes handicapées

Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une Journée Internationale des Personnes Handicapées à été proclamée, en 1992, par les Nations Unies, à la date du 3 décembre.

Cette année 2025 le thème choisi par les nations unis est : Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social

Dans toutes les régions, les personnes handicapées et leurs familles sont confrontées à des défis et à des obstacles dans la réalisation des objectifs de développement social :

Elles sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté ;

Elles continuent d'être victimes de discrimination en matière d'emploi, percevant des salaires inférieurs et étant surreprésentées dans le secteur informel ;

Les systèmes de protection sociale sont inégaux en termes de couverture et inadéquats lorsqu'il s'agit de prendre en compte les coûts supplémentaires liés au handicap, excluant souvent les personnes handicapées du secteur informel ; et

Les expériences de nombreuses personnes handicapées au sein des systèmes de soins et de soutien continuent d'être marquées par le déni de leur dignité, de leur autonomie et de leur capacité d'agir.

Les trois thèmes centraux du développement social, à savoir l'éradication de la pauvreté, la promotion du plein emploi productif et d'un travail décent pour tous, et l'intégration sociale, sont interdépendants, se renforcent mutuellement et nécessitent un environnement favorable pour être réalisés simultanément.

L'inclusion des personnes handicapées en tant qu'acteurs et bénéficiaires du développement social est indispensable.

L'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique est donc impérative.

Le thème de la Journée internationale des personnes handicapées 2025, « Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social », s'appuie sur l'engagement réaffirmé des dirigeants mondiaux réunis lors du deuxième Sommet mondial pour le développement social à construire un monde plus juste, plus inclusif, plus équitable et plus durable, ainsi que sur leur conviction que les progrès en matière de développement social dépendent de l'inclusion de tous les segments de la société et en ont besoin.

Contexte

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

S'appuyant sur de nombreuses décennies de travail des Nations Unies dans le domaine du handicap, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006, a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées.

La mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement internationaux, tels que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), la Charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire, le Nouveau programme pour les villes et le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement ont tous pour objectif ultime la transformation de la société vers une société durable et résiliente pour tous.

La Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap

Lors du lancement, en juin 2019, de la Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap, le Secrétaire général a déclaré que l'ONU devait montrer l'exemple et améliorer les normes et les résultats de l'Organisation en matière d'inclusion du handicap - dans tous ses domaines d'action, du Siège au terrain.

La Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap offre une base devant favoriser l'accomplissement de progrès durables et de transformations dans la prise en compte de la question du handicap dans toutes les composantes de l'action de l'ONU. Par le truchement de cette Stratégie, les organisations du système des Nations Unies réaffirment que l'exercice plein et entier des leurs droits fondamentaux par toutes les personnes en situation de handicap fait partie intégrante, de façon inaliénable et indivisible, de l'ensemble des droits de la personne et des libertés fondamentales.

En 2025, le Secrétaire général a présenté son sixième rapport sur l'inclusion du handicap dans le système des Nations Unies.

S'appuyant sur six années de mise en oeuvre, le rapport à l'échelle du système de cette année rend compte des progrès accomplis pour faire avancer l'inclusion du handicap entre 2019 et 2024, célèbre les principales réalisations et définit les priorités pour accélérer le changement à l'échelle du système.

Les recommandations exposent la vision du Secrétaire général pour l'avenir de la Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap, en fixant des standards plus élevés et en inspirant des progrès transformateurs à l'échelle du système.

Evénement commémoratif : 3 décembre 2025

La cérémonie commémorative se déroulera virtuellement de 10 h 00 à 11 h 30 (heure de New York) au Siège des Nations Unies à New York et réunira des États Membres, des dirigeants des Nations Unies, des défenseurs des droits des personnes handicapées et des jeunes.

10 h 00 - 10 h 30 (heure de New York) : Séance d'ouverture

La séance d'ouverture explorera les moyens de parvenir à des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social dans le cadre de la Déclaration politique de Doha. Les intervenants discuteront de la manière dont la Déclaration politique de Doha intègre l'inclusion des personnes handicapées et comment elle peut aider les États Membres, en tant que cadre regorgeant d'outils et de solutions pratiques, à réaliser le développement social pour, avec et par les personnes handicapées.

10 h 30 - 11 h 30 (Heure de New York) : Table ronde, virtuelle

La table ronde virtuelle se concentrera sur les facteurs essentiels à la réalisation de l'inclusion des personnes handicapées, contribuant ainsi à faire progresser le développement social.

Les points de discussion suivants structureront le débat :

Mettre en avant les pratiques prometteuses, les exemples concrets et les études de cas ;

Comment la Déclaration politique de Doha et le Programme d'action pour le développement social peuvent être mis à profit et utilisés pour accélérer la dynamique et les progrès vers des sociétés inclusives et le progrès social ;