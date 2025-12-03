Cote d'Ivoire: Règlement du budget 2024, budget 2026, annexe fiscale... - Les députés donnent leur quitus

Les représentants de la Chambre basse, réunis en plénière à l'Hémicycle, sous la présidence d'Adama Bictogo, ont adopté, hier, le règlement du budget 2024 ainsi que le budget 2026 et son annexe fiscale, après examen des travaux menés en commission par la Commission des affaires économiques et financières (Caef). Au total, 157 élus sur 255 ont pris part au vote marqué par une forte implication.

Présentant le rapport des travaux, l'honorable Noël Jacob Idriss M'Ba Coulibaly est revenu sur les principales observations, notamment le suivi des recommandations de la Cour des comptes, les réaménagements budgétaires opérés par arrêté et les solutions envisagées pour renforcer les recettes fiscales. La Cour des comptes a confirmé la conformité des comptes de l'État, tandis que le gouvernement a détaillé les mesures déjà prises pour élargir l'assiette fiscale et mieux informer les citoyens. En commission, tous les articles avaient été adoptés sans observation.

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, représentant le Président de la République, avait en son temps exposé, selon le rapporteur de la Caef, les grandes lignes du budget 2026, structuré autour de 158 programmes et 29 dotations.

Les échanges avaient porté sur l'élargissement de l'assiette fiscale, l'intégration des dons en baisse du fait du statut d'économie intermédiaire de la Côte d'Ivoire, la dette publique, ainsi que le déficit d'enseignants en sciences.

Le gouvernement avait assuré du maintien de la dette, qui représente 38,47 % du budget, à un niveau maîtrisé, tout en poursuivant ses initiatives d'identification des contribuables, notamment via le cadastrage par drone et la facturation électronique.

La commission a souligné l'urgence d'intégrer davantage le secteur informel dans le système fiscal. Quant au déficit d'enseignants scientifiques, il demeure préoccupant malgré les recrutements prévus. Avec une progression de 13,1 % par rapport à celle de 2025, l'exécution du budget 2026 devra suivre un rythme rigoureux et transparent.

Le président de la Caef, Issouf Traoré, a salué l'engagement des députés et annoncé la prochaine séance publique. Avant de lever la séance, Adama Bictogo a exprimé sa gratitude à l'ensemble des élus pour leur comportement républicain et constant tout au long de la législature.