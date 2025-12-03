Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Le soutien des députés Pdci à Brédoumy

Le groupe parlementaire Pdci-Rda, par la voix de son président, Simon Doh, a exprimé sa profonde reconnaissance au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo ainsi qu'à l'ensemble de son bureau pour leur mobilisation en faveur du député et porte-parole du Pdci, Soumaïla Brédoumy, placé en garde à vue depuis le 23 novembre.

Prenant la parole en séance plénière, Simon Doh a salué « le soutien constant » du président Bictogo qui a réuni les présidents des groupes afin de renforcer la solidarité parlementaire autour de leur collègue empêché de siéger.

Il a ajouté que « le Pdci-Rda remercie pour tout ce que vous ferez pour le tirer d'affaire », relevant un élan rare de cohésion entre les formations politiques, malgré leurs divergences. Il a également réaffirmé la décision de son groupe de soutenir le règlement du budget 2024 adopté à l'unanimité.

En réponse, Adama Bictogo a rappelé l'esprit qui guide l'Hémicycle. « Nonobstant nos appartenances politiques, nous sommes une institution fraternelle. La fraternité doit être au-dessus de tout », a-t-il dit. Il a salué la mobilisation de l'ensemble des sensibilités politiques, engagées, selon lui, dans « la recherche de la solution qui apaise ».

Le député Rhdp Bamba Djakaridja a, pour sa part, livré un témoignage bouleversant, exprimant sa gratitude au président Bictogo pour le climat de solidarité instauré durant la législature.

« Ce que j'ai vécu à ce second mandat, je ne l'avais jamais vécu avant », a-t-il confié, saluant un leadership discret mais efficace. Il a encouragé le président de l'Assemblée nationale à poursuivre son action, reconnaissant que l'Hémicycle « lui doit beaucoup ».