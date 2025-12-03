Tunisie: Le président Saïed reçoit le ministre de la défense nationale

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au palais de Carthage, le ministre de la défense nationale, Khaled Shili.

Citée dans un communiqué, la réunion a permis de discuter de l'état d'avancement de plusieurs projets menés par la Direction générale du génie militaire, dont notamment, celui ordonné par le président de la République et qui consiste à procéder au dragage d'Oued Medjerda, au niveau des localités d'El Battan, Jdeida et Kalaat El Andalous, sur une distance de 91 km avec un débit de 600 mètres cubes par seconde qui sera porté ultérieurement à 800 mètres cubes par seconde.

Lors de cette réunion, le chef de l'Etat a également donné ses instructions afin d'aplanir les obstacles qui font obstacle à la réalisation des projets en cours dans plus brefs délais impartis.

Il a en outre passé en revue l'état d'avancement des travaux de restauration des bassins aghlabides de Kairouan, projet en cours de réalisation qui intervient après le parachèvement de la restauration totale du rempart de la ville de Kairouan.