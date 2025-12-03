Afrique: Golfe de Guinée - À bord du Tonnerre, navire de la Marine française au coeur des opérations en mer

En septembre dernier, la Marine française a réalisé une saisie exceptionnelle de cocaïne dans le golfe de Guinée, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Près de 10 tonnes ont été découvertes à bord d'un navire sans pavillon. Cette interception n'était pas un cas isolé. En 2025, les saisies de drogue ont atteint un record dans la région. Pour cette opération, un porte-hélicoptères amphibie, le Tonnerre, déployé depuis près de deux mois dans le cadre de la mission Corymbe, est à la manoeuvre. Les reporters de RFI ont embarqué entre Nouakchott, en Mauritanie, et Praia, au Cap-Vert.

À bord du Tonnerre, 650 marins et membres d'unités tactiques embarquées vivent et travaillent au quotidien. Durant trois jours, les reporters de RFI se sont immergés dans les capacités militaires du navire, ses missions et sa vie à bord.

Au port autonome de Nouakchott, en Mauritanie, le Tonnerre domine complètement le paysage avec ses 200 mètres de long. Le bateau est commandé par le capitaine de vaisseau, Arnaud Bolelli.« C'est un bateau qui a pour vocation d'embarquer et de projeter l'armée de terre là où il y a besoin, mais également de conduire des actions en mer, notamment la lutte contre les activités illicites », détaille-t-il.

Plusieurs exercices militaires menés dans la région

C'est ce que le navire fait en ce moment dans le golfe de Guinée. Il participe aussi au secours en mer. En septembre, près de dix tonnes de cocaïne ont été saisis à bord d'un navire sans pavillon. Une opération menée par un enseigne de vaisseau et ses hommes.

« Ça a été déclenché suite à une source de renseignements qui nous donnait des renseignements précis sur un potentiel client qui transportait de la drogue. Ensuite, nous avons monté une opération de A à Z et nous sommes intervenus. Nous avons effectivement trouvé 9,6 tonnes de cocaïne », explique l'enseigne de vaisseau.

La drogue saisie a été détruite et les six membres de l'équipage remis à la justice compétente. Depuis, le Tonnerre a participé à plusieurs exercices militaires dans la région, dont l'exercice international Grand African Nemo 2025.