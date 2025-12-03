Cameroun: Presse au pays - Le CNC convoque le jour après une une choc sur la « victoire » de Paul Biya

La liberté de la presse au Cameroun est de nouveau mise sous pression. Le directeur de publication du quotidien Le Jour est sommé de se présenter devant le Conseil National de la Communication (CNC), l'organe de régulation des médias, ce mercredi 3 décembre 2025 à 11 heures, suite à la parution d'une information jugée subversive. L'objet de cette convocation réside dans la Une du numéro 4527 du journal, qui titrait : « La preuve par les chiffres officiels : voici comment la "Victoire" de Paul Biya a été fabriquée / Analyse des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun ».

La convocation, signée par le Président du CNC, Joseph Chebongkeng Kalabsubsu, précise que l'article publié enfreint plusieurs dispositions légales. Il est notamment fait référence à la loi de 1990 sur la liberté de communication sociale, qui exige du journaliste de traiter l'information avec objectivité et responsabilité, ainsi qu'au code de déontologie interdisant la diffusion de « la vérité des faits » et de « toute publication d'informations insinuantes ».

Cette démarche du CNC intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, où les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, qui ont vu Paul Biya être proclamé vainqueur par le Conseil Constitutionnel pour un huitième mandat, ont été fermement contestés par l'opposition. Le principal opposant, Issa Tchiroma Bakary, a notamment contesté les chiffres et autoproclamé sa propre victoire, tandis que des manifestations et des troubles ont été signalés dans certaines régions.

En s'attaquant de front à la légitimité du scrutin, le quotidien Le Jour s'expose à de lourdes sanctions. Le CNC est connu pour sa sévérité et sa réactivité face aux publications jugées non conformes à l'éthique, allant de l'avertissement à la suspension de l'organe de presse ou du directeur de publication. Des rumeurs persistantes dans les cercles médiatiques et politiques font état d'une possible interdiction pure et simple du journal, ce qui constituerait un nouvel acte de répression de la presse dans le pays.

Cette affaire CNC-Le Jour cristallise les tensions entre le pouvoir et les médias indépendants, soulevant des questions essentielles sur le rôle du journalisme d'investigation dans un environnement politique restrictif. La convocation du directeur de publication est perçue par beaucoup comme une tentative d'intimidation visant à décourager toute analyse critique ou toute remise en question des résultats officiels de l'élection présidentielle 2025. L'issue de cette audience est donc guettée avec anxiété par l'ensemble de la profession et les défenseurs des droits des médias à travers le monde.