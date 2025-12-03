Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les industries et les services portent la croissance en 2025

3 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba DIENG

Le quatrième et dernier comité de politique monétaire de l'année 2025 se tient ce mercredi au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). Présidant la cérémonie d'ouverture, le Gouverneur, Jean Claude Kassi Brou, a tiré un bilan 2025, satisfaisant en termes de performances macroéconomiques.

Pour lui, l'exercice 2025 devrait être marquée par un dynamisme dans tous les secteurs, notamment dans les industries extractives et les services, avec une croissance prometteuse projetée à 6,7 %. Le taux d'inflation, a exposé le Gouverneur, est passé sous la barre des 1,3 % au troisième trimestre 2025, après 0,3 % au premier trimestre.

Ce recul des prix à la consommation, a informé M. Brou, s'explique principalement par la baisse du coût des produits alimentaires et énergétiques importés ainsi que la percée des produits locaux.

Les performances d'après lui, sont également favorisées par une offre suffisante de produits locaux, en faveur des rendements de la campagne agricole 2025-2026.

Concernant la situation des comptes extérieurs, elle s'est améliorée grâce à l'évolution des taux de change et l'impact de la mobilisation des ressources étrangères par les États.

Pour ce qui est des conditions monétaires, le Gouverneur de la Banque centrale considère qu'elles se sont globalement assouplies par rapport au trimestre précédent. Elles sont soutenues par des niveaux de liquidités adéquats du système bancaire et les récentes baisses des taux directeurs de la BCEAO.

