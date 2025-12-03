Sénégal: Concours CREM 2025 - Les épreuves d'admission prévues le 10 décembre à Dakar

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la tenue des épreuves d'admission du Concours de Recrutement des Élèves-Maîtres (CREM) 2025. Dans un communiqué , le ministre Moustapha Mamba Guirassy informe que les examens se dérouleront mercredi 10 décembre 2025 à 7h30 dans les centres retenus par l'Inspection d'Académie de Dakar.

Selon la note, « les candidats présélectionnés peuvent imprimer leur convocation sur MIRADOR ». La liste complète des candidats admis à cette phase en Français, Arabe, Daara et Anglais est disponible sur la plateforme crem.education.sn, ainsi que dans les Inspections d'Académie (IA) et les Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF), selon le document.