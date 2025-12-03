Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) invite le recteur de l'institution à requérir le concours des forces de l'ordre face à la situation qui prévaut dans cette institution à cause de la grève des étudiants réclamant des bourses.

En visioconférence, hier, sous la présidence du recteur, le Pr Alioune Badara Kandji, le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a examiné la situation sécuritaire qui prévaut dans cette institution en proie à des troubles depuis quelques jours du fait de la grève des étudiants.

Dans un communiqué publié au terme de la rencontre, l'instance autorise le recteur de l'Ucad à requérir le concours des forces de l'ordre afin d'assurer, sur le campus pédagogique, la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques.

Le Conseil académique estime que les récents incidents ont compromis la sécurité des personnes et menacent le bon fonctionnement de l'administration et des activités d'enseignement et de recherche.

« Cette mesure, strictement encadrée par les articles 4, 5 et 6 de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et aux libertés universitaires, vise exclusivement à préserver l'intégrité physique des étudiants, enseignants, chercheurs et Personnel administratif, technique et de service (Pats) », a-t-on indiqué dans le document.

Pour le Conseil académique, il s'agit de « protéger le patrimoine universitaire et de garantir un climat académique stable ». Il invite l'ensemble des acteurs « à garder la sérénité pour un bon déroulement des activités universitaires et un fonctionnement normal des services ».

L'intersyndicale des Pats, dans un communiqué, demande au recteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Elle rappelle que certains de ses membres ont été victimes de violences physiques et morales au campus pédagogique lors des récents événements.

À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), la tension reste vive sur le campus, malgré l'annonce officielle du paiement des bourses à compter d'hier, mardi 2 décembre 2025. Il a été de nouveau le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.

Une situation explosive qui s'inscrit dans un mouvement de contestation nationale autour du paiement des bourses, notamment celles concernant les inscrits en Master 1 au titre de l'année académique 2024-2025.

Hier, selon nos sources, il s'agissait des étudiants omis sur les listes de paiement qui ont tenu à manifester.

Pourtant, lors d'une rencontre avec le Collectif des amicales d'étudiants de l'Ucad, mardi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Daouda Ngom, avait annoncé la mise en place d'un comité paritaire pour régler les réclamations avec un traitement « au cas par cas sur une durée de 15 jours ».