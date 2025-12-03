Sénégal: Jaaxay - Parcelles Assainies - Un gang démantelé après un vol ciblant un père endeuillé

Le Commissariat d'Arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab a procédé à l'interpellation de cinq (05) individus pour des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, vol et complicité. Ces interpellations font suite à une plainte déposée le 28 novembre 2025 par une victime.

Le plaignant, informé du décès de son fils à Tivaouane Peulh dans la nuit du jeudi 27 novembre 2025, a quitté Louga pour Dakar. Il est arrivé au rond-point Sedima aux environs de 08 heures le vendredi 28 novembre. Le plaignant possédait 600 000 F CFA sur son compte de transfert mobile (Wave). Il a effectué un retrait de 100 000 F CFA dans un point de service avant de ranger son téléphone dans la poche de son boubou.

Alors qu'il prenait un véhicule pour se rendre à la maison mortuaire, il a constaté le vol de son téléphone portable et le retrait frauduleux des 500 000 F CFA restants sur son compte Wave. Les investigations menées ont rapidement permis d'identifier le présumé voleur, un individu déjà connu des services pour des précédents cas de vols. Localisé dans un appartement qu'il avait loué à la Cité Mixta des Parcelles Assainies de Dakar, une équipe d'intervention a été déployée sur place. L'opération a abouti à l'interpellation du présumé voleur ainsi que de quatre (04) autres individus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interrogé, le mis en cause a reconnu avoir volé le téléphone du plaignant et retiré la somme de 550 000 F CFA du compte Wave. Il a déclaré avoir dépensé l'intégralité de cette somme en boîtes de nuit avec les amis trouvés sur les lieux, en location d'appartement et en achat de bières. Concernant le téléphone, il a affirmé l'avoir revendu à 15 000 F CFA sur le marché noir de Keur Massar.

Les autres interpellés ont soutenu avoir été invités par le mis en cause et ont nié être au courant de l'origine frauduleuse de l'argent. Il est toutefois à noter que ces individus sont connus du milieu interlope pour avoir, pour la plupart, déjà été déférés dans des affaires de vols. Les cinq individus sont actuellement en détention pour les besoins de l'enquête.