Le Comité d'Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni ce mardi 2 décembre 2025 sous la présidence de Abdoulaye FALL et a pris plusieurs décisions majeures. Parmi elles, la plus notable est le lancement de la deuxième phase du projet du stade Demba Diop, qui s'accompagnera d'une révision du mode de financement. En parallèle, le Comité a également décidé de la réorganisation de l'administration fédérale.

Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), la FSF a pris des dispositions pour la prise en charge du logement de ses invités. Pour les supporters, un bureau de facilitation dédié à l'obtention du Fan-ID sera mis en place au siège de la LSFP afin de simplifier l'accès aux compétitions.

Sur le plan de la vie des clubs, le Jolof Olympique Club (J.O.C) a obtenu une autorisation provisoire pour évoluer sur son terrain situé à Dahra. Par ailleurs, le Comité d'Urgence se penche sur la question du football amateur en annonçant le réexamen du barème des frais de transport. Les discussions se poursuivent également concernant les demandes de dérogation des clubs Diambars FC et Académie Génération Foot.

La gouvernance fédérale est également en mutation. Un mandat a été formellement donné au Président de la Commission Juridique pour procéder sans délai à la nomination des membres des organes juridictionnels de la FSF. Ces décisions s'accompagnent de la validation de l'ordre du jour des prochaines réunions du COMEX ainsi que du processus de mise en place d'un bureau du Conseil d'Administration de la LFA.