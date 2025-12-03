Sénégal: Accès aux soins - Le ministère de la Santé confirme le recrutement de 220 sages-femmes d'État

3 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le ministère de la Santé a annoncé que le recrutement des 220 sages-femmes d'État, prévu dans le cadre du projet SWEDD+ Sénégal, est désormais effectif.Cette avancée marque une étape importante pour renforcer la couverture sanitaire nationale, particulièrement en matière de santé maternelle.

Selon un communiqué du ministère, ce dispositif doit contribuer à améliorer l'accès des femmes, notamment en zones rurales, à des soins de qualité assurés par du personnel qualifié. Le renforcement des effectifs intervient dans un contexte où les besoins en ressources humaines dans les structures de santé demeurent élevés.

Ce recrutement s'inscrit dans les objectifs du projet SWEDD+ (Autonomisation des femmes et dividende démographique), qui soutient plusieurs pays de la région dans le développement du capital humain, la santé reproductive et la réduction des inégalités de genre.

