Sénégal: Fonction publique locale - 18 716 agents recensés sur l'ensemble des collectivités territoriales (1/2)

La Fonction publique locale devient de plus en plus une réalité au Sénégal. Aujourd'hui, l'effectif total recensé est de 18 716 agents, soit le double depuis 2013 dont une grande partie dans la région de Dakar. L'annonce a été faite, hier, lors de l'atelier régional sur le Dialogue RH (Ressources humaines) organisé par le Centre national de la fonction publique locale et de la formation.

Depuis l'entrée en vigueur de la Fonction publique locale au Sénégal, l'effectif des agents territoriaux est passé du simple au double. Selon une cartographie faite par le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf), le nombre de travailleurs des collectivités territoriales est passé de 9308 en 2013 à 18 716 en 2022. L'annonce a été faite, hier à Dakar par Alioune Kébé, directeur général du Cnfplf, lors de l'atelier régional de Dialogue RH au profit des collectivités territoriales de la capitale.

D'ailleurs, dans cet effectif des agents territoriaux, Dakar détient le plus grand nombre avec 8247 agents soit une moyenne de 44%. Selon Ndiack Diaw, directeur des ressources humaines territoriales à la Cnfplf, 71% des travailleurs des collectivités territoriales de la région de Dakar sont identifiés comme agents de la Fonction publique locale. Mais le processus d'identification se poursuit toujours, selon Alioune Kébé.

« L'intégration est en cours parce qu'on ne peut pas tous les intégrer en même temps. Il y a les agents fonctionnaires, qui sont un peu plus de 1115 agents fonctionnaires et près de 8000 agents non-fonctionnaires », explique le Directeur général du Cnfplf. Aujourd'hui, l'ambition du Centre pour la fonction publique locale et la formation est de parachever cette réforme majeure initiée par l'État du Sénégal.

C'est pourquoi le Centre se donne comme mission d'apporter aux Collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d'action sociale et de formation. À cet effet, la fonction RH dans les communes et départements du pays doit être revue. « Dans la plupart de nos collectivités territoriales, la fonction RH est négligée, alors qu'elle devrait être un élément central du fonctionnement de la collectivité territoriale qu'on soit dans le département ou dans la commune », signale Alioune Kébé.

Une bonne partie des collectivités territoriales de la région de Dakar était représentée à cet atelier. La représentante de la Ville de Dakar en charge des affaires juridiques et du personnel estime qu'une telle rencontre vient à son heure. D'autant plus que Dakar avait déjà mis en place son comité ad hoc pour enrôler ses agents dans la fonction publique locale.

Le chargé de communication de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Moussa Sissoko, a lui aussi magnifié la tenue de cet atelier car, selon lui, le développement ne se fera qu'avec les territoires. Cette rencontre de Dakar est la dernière d'une tournée nationale faite par le directeur général et son équipe dans les 14 régions du pays. Une initiative qui a permis au Cnfplf d'être plus près des acteurs territoriaux, de mieux comprendre leurs inquiétudes et leurs difficultés.