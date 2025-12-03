Dans le but de permettre aux collectivités territoriales de bien gérer leurs bulletins de paie, le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation (Cnfplf) a signé, hier, une convention avec la Direction du Traitement Automatique de l'Information (DTAI) du ministère des Finances.

Selon Alioune Kébé, ce logiciel mis en œuvre par la DTAI contient bien des avantages pour les communes et départements du pays. « Ce projet va constituer une première étape importante pour une uniformisation dans l'édition des bulletins de paie, mais également un préalable pour parvenir au basculement de la cotisation de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (Ipres) au Fonds National de Retraite (Fnr) pour les Fonctionnaires territoriaux », a indiqué M. Kébé.

Selon Ibrahima Faye, directeur de la DTAI, cette application est développée depuis plusieurs années par ses services et permet aux collectivités territoriales de gérer « correctement » leur paie en respectant la réglementation. Il se réjouit d'avoir comme « interlocuteur » le Cnfplf qui va accompagner l'ensemble des collectivités territoriales dans la gestion de leur paie.