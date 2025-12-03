Guinée: Un an après son enlèvement, le silence autour du journaliste Habib Marouane Camara inquiète

En Guinée, il y a tout juste un an, le 3 décembre 2024, le journaliste Habib Marouane Camara était violemment kidnappé par des hommes en tenues de gendarmes et de militaires qui l'ont violemment extirpé de son véhicule en pleine circulation, selon les témoins. Depuis, ses proches et ses confrères sont toujours sans nouvelles de lui.

Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Sekou Jamal Pendessa, lance une nouvelle fois un appel aux autorités pour qu'elles sortent de leur silence à son sujet. « Nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui. Certains ont même commencé à perdre de l'espoir. Une fois encore, nous demandons à ce qu'on nous ramène notre confrère, qu'il y ait vraiment toutes les dispositions prises pour la sécurité des journalistes. Nous sommes terrorisés dans les rédactions », explique-t-il.

« J'en parlais avec des confrères qui me demandent si je n'ai pas des pistes concernant la situation d'Habib Marouane. Honnêtement, on n'a même plus de répondant pour nous dire quoi que ce soit sur la situation d'Habib Marouane. Il y a deux de ses enfants qui sont nés en son absence, depuis qu'il a été enlevé. Donc il ne faut pas que ces enfants grandissent et qu'ils demandent à leur maman où se trouve papa », poursuit Sekou Jamal Pendessa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

RSF dénonce le silence des autorités

Fin septembre, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Volker Türk, avait déjà signalé la disparition d'au moins une dizaine de personnalités guinéennes après leur arrestation par les forces de sécurité et demandé aux autorités du pays des informations sur leur sort et lieu de détention.

Dans un communiqué, Reporters sans frontières (RSF) dénonce également le silence des autorités et rappelle que la Guinée est le pays qui enregistre le plus fort recul dans le classement mondial de la liberté de la presse cette année.