Congo-Kinshasa: 7 condamnations à mort et de lourdes peines prononcées à Bunia par la justice militaire

3 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le tribunal militaire de garnison a rendu, lundi 1eᣴ décembre, un verdict sévère après deux semaines d'audience. Sept prévenus ont été condamnés à la peine de mort, tandis que d'autres écopent de lourdes peines allant jusqu'à vingt ans de servitude pénale.

Parmi les condamnés figurent plusieurs soldats des FARDC, reconnus coupables de meurtres et de vols à main armée commis à Mambasa-centre et à Bunia.

Deux civils ont également été condamnés à mort pour association de malfaiteurs et vol à main armée à Mambasa, précise le greffier divisionnaire de la juridiction militaire.

Deux autres militaires, impliqués dans l'attaque d'une terrasse très fréquentée le 5 août dernier près du quartier Epo/Ville, où un agent de l'État avait été tué, ont été reconnus coupables d'assassinat et condamnés à mort.

Même sanction pour deux soldats de rang et un lieutenant des FARDC, jugés responsables du meurtre de trois personnes à Yambi Yaya le 30 juillet 2025.

Peines complémentaires

Un capitaine des FARDC poursuivi pour vol d'armes a été condamné à dix ans de prison.

Un civil accusé d'avoir permis l'utilisation de l'arme de sa mère pour commettre des crimes a écopé de vingt ans de servitude pénale.

Trois prévenus, dont deux femmes militaires, ont été acquittés.

Selon des sources judiciaires, la plupart des militaires condamnés sont des repris de justice.

Cette série de condamnations à l'issue du procès s'inscrit dans un contexte où, entre janvier et août 2025, plus d'une dizaine de cas de meurtre ont été enregistrés à Bunia. Cette situation avait suscité de vives réactions et des critiques envers les autorités sécuritaires. L'opinion publique réclamait un renforcement des mesures de sécurité ainsi que la justice pour les victimes.

