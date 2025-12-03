Congo-Kinshasa: Deux militaires des FARDC tués par des soldats ougandais lors d'une fusillade à Djugu

Deux militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) ont été tués mardi 2 décembre par des soldats de l'armée ougandaise (UPDF) lors d'une fusillade à Djugu-centre, à 75 km au nord de Bunia en Ituri ; un autre soldat FARDC est grièvement blessé.

L'incident provient d'une altercation entre ces forces pourtant partenaires, à la suite d'une arrestation par les UPDF, de deux civils soupçonnés d'être des miliciens CODECO.

Selon l'administrateur du territoire de Djugu et des sources concordantes, vers 10h mardi 2 décembre, des tirs ont éclaté près du bureau administratif du territoire, avec des militaires ougandais, certains ivres, ouvrant le feu sur un camp FARDC, entraînant un échange de coups de feu entre les deux forces armées.

Des sources sécuritaires rapportent que quelques heures plus tôt, des FARDC s'étaient rendus au camp UPDF pour exiger la libération des civils, dégénérant en accrochage. Le bilan provisoire fait état de deux morts FARDC, dont le garde du corps du commandant de Djugu, un blessé grave, plus deux AK-47, deux caisses de munitions, six chargeurs garnis et 1,6 million de francs congolais emportés par les Ougandais.

Lors de cette fusillade, des vitres de la radio communautaire Amani, située dans les parages, ont été brisées par les tirs, rapportent des témoins.

Cette situation a crée une forte psychose dans la région.

Une délégation menée par l'administrateur du territoire de Djugu est attendue ce mercredi 03 décembre sur le site pour enquêter sur cet incident tragique.