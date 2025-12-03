Congo-Kinshasa: Combats entre Wazalendo et AFC - M23 à Walungu - Au moins 10 civils tués

3 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les combats entre les combattants Wazalendo, associés aux Forces armées de la RDC (FARDC), et la rébellion de l'AFC-M23, soutenue par l'armée rwandaise, se sont poursuivis tard mardi 2 décembre dans la chefferie de Kaziba et à Kamanyola, dans le territoire de Walungu (Sud-Kivu).

Selon des sources concordantes, le bilan fait état d'une dizaine de civils tués par des obus à Kaziba et de trois enfants dans le centre de Kamanyola. Plusieurs infrastructures publiques, notamment des écoles et des églises, ont été détruites.

Cinq groupements touchés

La plupart des victimes sont des enfants, indiquent plusieurs sources contactées par Radio Okapi à Kaziba et Kamanyola. Les civils blessés se comptent aussi par dizaines. Parmi eux, figure un journaliste d'une radio locale de Kamanyola.

Toujours d'après ces sources, ces personnes ont été touchées par des bombes larguées depuis des positions non identifiées ; alors que les combats faisaient rage entre les parties belligérantes.

Cinq groupements de la chefferie de Kaziba-Muhumba, Ngando, Bulumbwa, Kashozi et Mucingwa, ont enregistré encore plus de pertes, tant humaines que matérielles, selon ce bilan provisoire.

