Ile Maurice: Sanjiv Ramdanee arrêté - De Maradiva au centre de détention de Moka

3 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Sanjiv Ramdanee a été arrêté dans la soirée du mardi 2 décembre, par la Financial Crimes Commission (FCC) en vertu de l'article 48 de la FCC Act. La FCC lui reproche un délit de «conspiracy» dans l'affaire d'un toxic loan de Rs 470 millions de la société Dhyanavartam Ltd (anciennement Mauriplage Beach Resort Ltd), dont il est le directeur. Sa soeur, Kobita Jugnauth, épouse de l'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth, en est également directrice.

Il est soupçonné d'avoir conspiré avec l'ancien Chief Executive Officer de la State Bank of Mauritius, Prem Mungar, arrêté en juin sous l'article 43 de la FCC Act. Le frère de Kobita Jugnauth a été conduit au centre de détention de Moka dans la soirée hier. Il devra comparaître en cour ce mercredi 3 décembre.

Pour rappel, Sanjiv Ramdanee avait déjà été convoqué une première fois dans le cadre de cette affaire. La société gère les hôtels de luxe Maradiva et Sands à Flic-en-Flac et développe des villas haut de gamme.

