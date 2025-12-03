Ile Maurice: Sattar Hajee Abdoula libéré sous caution, le coeur fragile mais l'esprit léger

Avec vingt minutes de retard, Sattar Hajee Abdoula, qui avait passé la nuit au Moka Detention Centre, fait son entrée dans la cour de Port-Louis, l'air étonnamment détendu.

Le Chief Executive Officer de Grant Thornton Advisory Services Ltd, arrêté lundi après un long interrogatoire par la Financial Crimes Commission (FCC) sur une accusation provisoire de blanchiment d'argent, a été libéré sous caution.

La magistrate Shaheen Daureeawoo a ordonné le paiement de deux cautions de Rs 500 000 chacune - à régler par chèque bancaire - et une reconnaissance de dette de Rs 1,5 million. Parmi les conditions qui lui sont imposées: se présenter trois fois par semaine au poste de police (lundi, mercredi, samedi) de sa localité, être disponible à tout moment pour les besoins de l'enquête et ne pas interférer avec les preuves et les témoins.

En cour, l'avocat de la FCC a reconnu que l'enquête avait «progressé de manière significative» après l'interrogatoire de lundi et qu'il n'existait aucune indication de tentative de manipulation des preuves. La FCC n'a donc pas objecté à sa remise en liberté provisoire.

La défense a, de son côté, insisté sur l'état de santé de l'accusé. Me Raouf Gulbul a expliqué que son client avait récemment subi un acute coronary syndrome, révélé par une occlusion complète de l'artère interventriculaire antérieure, provoquant une élévation des segments ST - une condition médicale grave qui a nécessité la pose urgente d'un stent.

En raison de cette situation médicale, il a précisé que Sattar Hajee Abdoula ne résidera pas à Phoenix, à l'adresse initialement indiquée, mais à sa deuxième résidence à Ocean Legend, Tamarin Bay, où il pourra recevoir des soins adéquats.

À sa sortie du tribunal, Me Gulbul s'est dit satisfait de la décision de la magistrate. Il a toutefois rappelé que son client fait toujours face à une charge provisoire, avant d'ajouter, non sans ironie, qu'«il paraît que bientôt, le concept même de charge provisoire sera rayé». Quant à Sattar Hajee Abdoula, il a maintenu à la presse que «Grant Thornton n'a absolument rien à se reprocher».

Néanmoins, il est à noter que Me Gulbul a downplayed les objets retrouvés dans le coffre le lundi 1eᣴ décembre. Il y avait des montres d'une valeur de plusieurs millions de roupies, dont une Breitling Chronograph Navitimer, une Ferrari Chronograph et une Bulgari Gerald Genta.