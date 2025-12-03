Ile Maurice: Le suspect mineur nie les faits

Hier matin, lors de son interrogatoire officiel, le mineur a catégoriquement nié toute implication dans l'agression. Il a fourni sa version des faits et expliqué où il se trouvait au moment de l'incident. Son avocat, Me Jean-Claude Bibi, a, pour sa part, dénoncé une confusion autour de l'identité du véritable agresseur, rappelant notamment qu'une photo circulant sur les réseaux sociaux aurait semé le doute et que le frère de la victime avait initialement indiqué que l'assaillant était un inconnu.

«Cet incident est bouleversant, mais ce n'est pas une raison pour agir de cette manière dans un État de droit. Les dérapages observés sont déplorables», a-t-il déclaré.

Selon des sources proches de l'enquête, le suspect est connu de la famille de la victime, puisqu'il avait entretenu une relation avec la soeur aînée de celle-ci en 2023. Toujours selon ces mêmes sources, le 27 novembre, oit trois jours après l'agression, les deux ex-partenaires se seraient croisés à la Résidence Barkly. Ils auraient passé une quinzaine de minutes dans un snack du quartier avant d'être rejoints par le frère cadet, âgé de 14 ans.

C'est dans la nuit de lundi qu'un groupe de «gros bras» ont quadrillé le terrain, ce qui a permis de retrouver la trace du suspect. Une intervention policière d'envergure a été nécessaire, lundi soir, à Chebel, après qu'un groupe d'environ 50 personnes se soit rassemblé au domicile du jeune homme. Des renforts du CID, de la Divisional Support Unit, de l'Emergency Response Service et de la police locale ont été mobilisés pour ramener le calme. L'officier chargé de la médiation est parvenu à évacuer le mineur en toute sécurité, qui a ensuite été conduit au poste de police de Beau-Bassin en compagnie de son père.

Au poste, le jeune homme a d'abord accepté de donner une déclaration écrite en présence de son père, mais a finalement choisi de le faire en présence de son homme de loi. Ce dernier a été sollicité par la famille dès lundi soir. L'adolescent a finalement été autorisé à rentrer chez lui, sur ordre d'un haut gradé, à condition de se présenter de nouveau au poste de police le lendemain à 9 h pour la poursuite de l'enquête.

Parade d'identification pour trouver l'agresseur de Lucia

Dans la matinée du 24 novembre, Lucia, 6 ans, a été victime d'une tentative de strangulation à son domicile à Cité Barkly. L'enfant se trouvait dans sa chambre en compagnie de son frère de 14 ans lorsqu'un inconnu a fait irruption et l'a agressée. L'intervention rapide du frère a permis de mettre fin à l'attaque, malgré que l'agresseur disposait d'un couteau. Lucia a été transportée d'urgence à l'hôpital Victoria, à Candos, où elle a été placée en observation en pédiatrie pour un suivi tant physique que psychologique après le traumatisme subi.

La fillette a depuis regagné son domicile, bien qu'elle reste profondément marquée par l'événement. Son père, Jonathan Lejeune, avait appelé les autorités à intensifier les recherches pour retrouver l'auteur de cette agression et demandé que des mesures de protection de sa famille. Plusieurs personnes ont apporté leur soutien à la famille. La jeune victime tentera d'identifier son agresseur grâce à une parade d'identification.