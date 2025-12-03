Ile Maurice: Sanjiv Ramdanee obtient la liberté conditionnelle

3 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Arrêté hier, mardi 2 décembre dans le cadre d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC), Sanjivv Ramdanee a été présenté ce mercredi 3 décembre devant la cour de Port-Louis Sud, où sa motion de remise en liberté conditionnelle a été examinée.

L'audience s'est déroulée dans un climat mesuré : la FCC, en collaboration avec le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), n'a soulevé aucune objection à sa libération sous conditions. Le magistrat a ainsi ordonné qu'il retrouve la liberté moyennant deux cautions totalisant Rs 700 000, ainsi que la signature d'une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

Le mardi 2 décembre, Sanjiv Ramdanee, DG de Dhyanavartam Ltd a été arrêté et inculpé provisoirement sous une accusation de « conspiracy », en vertu de l'article 48 du Financial Crimes Commission Act 2023.

Selon l'enquête de la FCC, les faits remontent à juillet 2024, au siège d'une banque à Port-Louis. Il est allégué que le suspect, alors impliqué dans la gestion de Dhyanavartam Ltd, aurait conspiré avec le directeur général etprésident du « Management Credit Forum » d'une banque pour faciliter l'octroi d'un financement d'environ Rs 470 millions en faveur de sa société.

Cette opération aurait procuré un avantage financier indu à Dhyanavartam Ltd.

