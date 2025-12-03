Ile Maurice: Silver Bank - Rs 39,7 M payées à Grant Thornton entre février 2024 et mars 2025

La saga de Silver Bank Ltd a de nouveau été disséquée à la faveur d'une question du député Roshan Jhummun, le mardi 2 décembre. Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, l'a décrite comme l'un des dossiers financiers les plus scandaleux de l'ère précédente : un afflux massif de fonds publics dans une banque fragile, des montants exorbitants versés en honoraires et une récupération dérisoire des prêts jugés «hautement toxiques».

Navin Ramgoolam a rappelé un élément clé : Rs 3,55 milliards provenant d'organismes publics déposés dans Silver Bank sous l'ancien gouvernement. Cette injection massive, malgré une circulaire qui leur recommandait d'investir plutôt dans des Treasury Certificates, visait à «embellir artificiellement» les états financiers de la banque, qui n'avait «aucun track record digne de confiance». Cette décision est d'«incompétence grave frôlant la criminalité financière», avec à ce jour plus de Rs 900 millions impayées.

Sur les honoraires du Conservator, le Premier ministre dira que, sous la Banking Act, la Banque de Maurice (BoM) avait désigné Arvindsingh K. Gokhool le 13 février 2024. Les frais de Rs 3,5 millions par mois étaient versés à son employeur de l'époque, Grant Thornton (Advisory Services) Ltd - dont il était le directeur - et Sattar Hajee Abdoula, le Chief Executive Officer. En novembre 2024, la BoM a renégocié ces honoraires à Rs 2,5 millions et à Rs 1,5 million en décembre 2024.

Commme le processus de vente de la banque tardait, ces honoraires ont été drastiquement revus à Rs 300 000 par mois à compter du 1er février 2025. Entre février 2024 et mars 2025, Rs 39,7 millions ont ainsi été versées à Grant Thornton. Quand Arvindsingh K. Gokhool a quitté la firme, le 31 mars 2025, les honoraires ont été versés à Vedaanta A&A Services Ltd - dont il est l'unique actionnaire et directeur - qui a déjà perçu Rs 2,3 millions d'avril 2025 à ce jour.

Le volet le plus préoccupant est toutefois la santé financière de la banque. Le PM a révélé que, depuis février 2024, seules Rs 206,3 millions ont été récupérées sur des prêts totalisant Rs 8,2 milliards, soit à peine 2,5 %.

Ce taux infime de récupération démontre «de manière accablante» la toxicité du portefeuille, due «à l'ingérence et au laxisme du précédent gouvernement.» Pour Navin Ramgoolam, cette situation «illustre la gravité d'un système défaillant où les fonds publics ont été exposés sans prudence et où les mécanismes de contrôle ont été volontairement affaiblis»