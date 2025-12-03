Ile Maurice: Rs 32,2 M à Ravi Yerrigadoo - Une enquête annoncée

Les honoraires perçus par Me Ravi Yerrigadoo entre 2017 et 2025 pour des services juridiques à des institutions publiques. Interpellé par le député Nitish Beejan, le PM a dévoilé une liste détaillée des paiements effectués par une douzaine d'entités étatiques et parapubliques. Le chef du gouvernement a affirmé que Me Yerrigadoo, «un autre protégé du précédent régime», bénéficiait de «largesses excessives». Celui-ci a touché Rs 32,2 millions pour des services légaux, mandats de conseil ou responsabilités dans des conseils d'administration.

Les montants communiqués pour la période 2017-2025 sont:

· Rs 10,9 M du SBM Group (2017-2024)

· Rs 10,7 M du SIC Group (2017-2024)

· Rs 4 M de la Gambling Regulatory Authority (2019-2024)

· Rs 2,4 M du Maubank Group (2017-2025)

· Rs 1,1 M de la Bank of Mauritius (juin 2022)

· Rs 920 000 de l'ICTA (2022-2024)

· Rs 637 850 d'Airports of Mauritius Ltd (2022 et 2024)

· Rs 603 750 de la Mauritius Police Force (2023-2024)

· Rs 393 300 de Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd (2023-2024)

· Rs 320 000 de l'ex-Investment Support Programme Ltd

· Rs 204 960 de la Mauritius Shipping Corporation Ltd (2018-2019)

· Rs 39 200 de la Mauritius Society of Authors (2019-2020)

Navin Ramgoolam a indiqué que, compte tenu de «faits troublants» sur les conditions d'engagement de l'avocat et les montants versés, une enquête sera ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Rodrigues : La FCC traite déjà 52 dossiers

Le député rodriguais Francisco François a inter rogé Navin Ramgoolam sur le fonctionnement du sous-bureau de la Financial Crimes Commission (FCC) à Rodrigues. Le chef du gouvernement a annoncé que l'antenne, initialement située à Camp-du-Roi, a été transférée à la rue La Solidarité, à Port-Mathurin, afin d'améliorer son accessibilité et ses opérations. Le bureau est composé de deux enquêteurs et d'une Woman Police Officer, placés sous la supervision d'un Chief Investigator basé à Maurice.

Le sous-bureau dispose de toutes les installations nécessaires et, pour les affaires sensibles, des officiers de Maurice se déplacent à Rodrigues pour des interrogatoires. Depuis mars 2024, 52 dossiers ont été traités : 32 sont déjà complétés et 20 sont toujours en cours.

Sécurité routière : 287 accidents mortels liés à l'alcool, la drogue ou l'absence de permis depuis 2022

Le député Farhad Aumeer a interpellé le PM sur les accidents de la route impliquant des conducteurs sous influence ou dépourvus de permis au cours des trois dernières années. Du 1eᣴ janvier 2022 au 28 novembre 2025, 806 accidents attribués à l'alcool, aux drogues ou à l'absence de permis ont été enregistrés, dont 287 mortels. 25 décès dus à l'alcool, huit aux drogues ou substances intoxicantes et 8 aux conducteurs sans permis.

110 voitures contractuelles ont été impliquées, dont quatre louées illégalement et deux liés à l'alcool et une aux drogues. Le PM a qualifié ces chiffres de «rappel brutal» des dangers de comportements irresponsables, réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer la législation et les moyens d'application. Des amendements à la Road Traffic Act sont prévus bientôt avec des sanctions plus sévères, y compris la suspension à vie du permis.

Le Parlement a été ajourné au mardi 9 décembre à 11 h 30.