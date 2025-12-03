Ile Maurice: Premier anniversaire - La speaker rappelle à l'ordre et défend son impartialité

À l'ouverture de la séance du mardi 2 décembre, la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a fait une déclaration marquant à la fois son premier anniversaire à la présidence de l'Hémicycle et les tensions croissantes ayant récemment perturbé les travaux.

Élue unanimement le 29 novembre 2024, elle a rappelé qu'elle avait accepté cette fonction «sur la base d'une totale indépendance», tout en dénonçant les critiques formulées par le député Adrien Duval, qui l'a accusée sur Facebook d'être «trop souvent dépassée par les événements».

Revenant sur la suspension de la séance du mardi 25 novembre, la speaker a expliqué que l'attitude agressive de certains parlementaires avait atteint un seuil intenable, malgré deux avertissements. Elle a insisté sur le fait que toutes les interventions figurent au Hansard et que, depuis les diffusions en direct, «une très large audience» a pu constater la détérioration du climat dans l'Hémicycle. Sa décision de suspendre les travaux plutôt que d'expulser des députés s'appuie sur le Standing Order 77, qui lui confère un pouvoir étendu pour maintenir l'ordre.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra a invité Adrien Duval à contester son impartialité par une motion formelle, conformément au Standing Order 40(5) et non par des allégations publiques. Elle a également exhorté les élus des deux camps à respecter le décorum et les règles de procédure, rappelant que les points d'ordre doivent eux-mêmes se conformer au Standing Order 41.

La speaker a ensuite adressé un rappel strict sur la conduite des débats, particulièrement durant les questions. Elle a mis en garde contre des introductions trop longues et des dérives oratoires, rappelant qu'une question doit rester concise et qu'elle seule est habilitée à donner des rulings.

Elle a aussi critiqué les réponses interminables de certains ministres, affirmant qu'un équilibre devra être trouvé, notamment lors de la PNQ où le temps imparti doit être respecté. Enfin, elle a prévenu qu'elle n'acceptera plus qu'un député lui adresse la parole en restant assis.