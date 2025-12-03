Ile Maurice: Un anniversaire tourne au drame pour une adolescente

Une adolescente de 17 ans, résidant à Plaine-Magnien, a été victime d'un viol, lors d'un trajet en voiture entre Quatre-Bornes et Plaine-Magnien, selon les premiers éléments communiqués par la police. Le suspect est toujours activement recherché par la police. La Field Intelligence Unit travaille actuellement sur l'affaire pour accélérer son interpellation.

Dans la nuit du dimanche 1eᣴ décembre 2025, la jeune fille avait assisté à une fête d'anniversaire chez une amie à Beau-Séjour. Après la célébration, elle a tenté de rentrer chez elle en taxi, mais aucun véhicule n'était disponible. C'est alors qu'elle aurait rencontré l'homme impliqué, qui lui a proposé de la raccompagner jusqu'à son domicile, à Plaine-Magnien.

Vers 00h30, au cours du trajet, la jeune fille, accompagnée de sa soeur aînée lorsqu'elle a déposé sa plainte, a déclaré que le conducteur l'a conduite dans une voiture de couleur bleue jusqu'à un endroit isolé le long de la route menant au site de Beemanique, à Nouvelle-France.Sur place, le suspect aurait exercé une contrainte physique et l'aurait forcée à se déshabiller avant de la violer. Après les faits, il l'a laissée et elle a pu regagner son domicile. Après cet acte, il l'a déposé à son domicile.

La victime a été admise à l'hôpital pour des soins. La Brigade de protection de la famille a ouvert une enquête approfondie afin de clarifier les circonstances de l'affaire, identifier les témoins potentiels et recueillir tous les éléments médico-légaux nécessaires. Les autorités rappellent que toute personne victime ou témoin d'agressions sexuelles peut se manifester auprès des services compétents afin que justice soit rendue dans les meilleures conditions.

Les enquêteurs cherchent actuellement à retrouver le suspect et appellent toute personne disposant d'informations à se présenter aux postes de police. La priorité des autorités est de protéger la victime tout en menant une investigation complète et rigoureuse.