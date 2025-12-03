Ile Maurice: Sarah Lelouch, la marraine - 'La peur du remplacement par l'IA est réelle'

3 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À l'Institut de l'Image de l'Océan Indien, à La Réunion, la 6e édition du Festival International du Film au Féminin a offert ce mercredi 3 décembre un moment rare : une master class animée par la réalisatrice et productrice Sarah Lelouch, marraine de l'événement.

Devant une salle attentive, elle a partagé son regard sur l'avenir du cinéma, un avenir où l'intelligence artificielle prend désormais une place incontournable.

Avec pédagogie et franchise, Sarah Lelouch a expliqué comment les nouveaux outils technologiques transforment les métiers de l'audiovisuel, de l'écriture au montage, tout en rappelant l'importance de préserver la sensibilité humaine au coeur de chaque création. Pour elle, l'IA est un formidable levier d'innovation, mais jamais un substitut à l'émotion, au vécu, à la vision personnelle de l'artiste.

Les étudiants, professionnels et passionnés qui ont assisté à cette rencontre ont pu échanger librement, questionner, débattre et confronter leurs propres pratiques à celles d'une figure reconnue du cinéma contemporain. Cette master class s'inscrit pleinement dans l'esprit du Festival International du Film au Féminin : donner la parole aux femmes du 7e art, transmettre, ouvrir des perspectives et accompagner les talents de demain.

