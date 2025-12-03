Cameroun: Libération du prêtre capturé par les séparatistes le 15 novembre

Yaoundé — Le père John Berinyuy Tatah, curé de Babessi, enlevé avec son vicaire le 15 novembre dans le sud-ouest du Cameroun, a été libéré.

Sa libération, survenue le 2 décembre, intervient quelques jours après l'expiration du délai fixé par Mgr Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda, qui avait averti que les institutions catholiques de la région seraient fermées si le prêtre n'était pas libéré avant le 26 novembre (voir Fides 24/11/2025).

La semaine dernière, l'archidiocèse avait également organisé une marche pacifique pour demander sa libération.

Le père John et son vicaire avaient été enlevés le 15 novembre alors qu'ils rentraient chez eux après avoir célébré la messe d'inauguration de l'institut universitaire PAX à Ndop. Selon les informations communiquées par Mgr Fuanya, les deux prêtres ont été capturés à Baba I (un village situé à environ 60 km de la ville de Bamenda, le long de la rocade Bamenda-Nkambe, près de la ville de Babessi) par des hommes armés qui se sont présentés comme des combattants séparatistes de l'Ambazonie, et emmenés vers une destination inconnue. Le 18 novembre, quatre prêtres et un laïc envoyés pour négocier la libération des deux prêtres ont été capturés. Le vicaire, les quatre autres prêtres et le laïc ont ensuite été libérés le 20 novembre, mais les ravisseurs ont retenu le père John.

Les circonstances de la libération du prêtre n'ont pas été divulguées, mais les rebelles de l'Ambazonie qui l'avaient capturé ont publié sur Facebook une vidéo dans laquelle le père John lançait un appel au dialogue pour résoudre la crise dans la région anglophone.