Cameroun: Libération du prêtre capturé par les séparatistes le 15 novembre

3 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Yaoundé — Le père John Berinyuy Tatah, curé de Babessi, enlevé avec son vicaire le 15 novembre dans le sud-ouest du Cameroun, a été libéré.

Sa libération, survenue le 2 décembre, intervient quelques jours après l'expiration du délai fixé par Mgr Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda, qui avait averti que les institutions catholiques de la région seraient fermées si le prêtre n'était pas libéré avant le 26 novembre (voir Fides 24/11/2025).

La semaine dernière, l'archidiocèse avait également organisé une marche pacifique pour demander sa libération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le père John et son vicaire avaient été enlevés le 15 novembre alors qu'ils rentraient chez eux après avoir célébré la messe d'inauguration de l'institut universitaire PAX à Ndop. Selon les informations communiquées par Mgr Fuanya, les deux prêtres ont été capturés à Baba I (un village situé à environ 60 km de la ville de Bamenda, le long de la rocade Bamenda-Nkambe, près de la ville de Babessi) par des hommes armés qui se sont présentés comme des combattants séparatistes de l'Ambazonie, et emmenés vers une destination inconnue. Le 18 novembre, quatre prêtres et un laïc envoyés pour négocier la libération des deux prêtres ont été capturés. Le vicaire, les quatre autres prêtres et le laïc ont ensuite été libérés le 20 novembre, mais les ravisseurs ont retenu le père John.

Les circonstances de la libération du prêtre n'ont pas été divulguées, mais les rebelles de l'Ambazonie qui l'avaient capturé ont publié sur Facebook une vidéo dans laquelle le père John lançait un appel au dialogue pour résoudre la crise dans la région anglophone.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.