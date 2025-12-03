Guinée: Une Présidentielle en mode tri sélectif

analyse

Dans bientôt quatre semaines, plus précisément le 28 Décembre 2025, la Guinée ira à l’élection présidentielle, qui marquera sans doute la fin de la transition, depuis le coup d’État du 05 septembre 2021, qui a mis fin au régime d’Alpha Condé dans les conditions que l’on sait. Faut-il applaudir ? La suite du processus nous le dira certainement.

En revanche, ce que l’on sait, c’est que le Général Mamady Doumbouya fera face à neuf (9) candidats, dont une femme, officiellement déclarés éligibles par la CNE. Il faut rappeler qu’en vertu de la charte de la transition, l’actuel président du CNRD ne pouvait pas être candidat à l’élection, de même que tous les autres responsables de la transition. Mais entretemps, la dernière mouture de la Constitution en a finalement décidé autrement.

Résultat des courses : le général Mamady Doumbouya, après une longue période de « silence » qui en disait long sur ses intentions, a réussi par officialiser à l’ultime journée sa candidature, ce 03 Novembre, à travers le dépôt de son dossier à la Cour Suprême de Conakry et, dans la foulée, a sorti son « livre programme » intitulé « L’amour d’un pays, la Force d’une Vision ». Confirmant ainsi les soupçons de nombreux observateurs sur son intention et celles de ses partisans de poursuivre l’aventure au sommet de l’État et des institutions guinéennes.

Pour le modus operandi, il est vrai, on n’a pas cherché loin, ni à réinventer la roue. Le procédé de l’élimination de candidats gênants par des arguties juridico-administratives a été bien « inspiré » par ce qui s’est fait chez le voisin ivoirien ; sauf qu’ici ce n’est pas la nationalité, mais la limite d’âge et le séjour permanent sur le territoire national qui vont être les critères discriminants bien choisis pour éliminer d’office Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, Alpha Condé du RPG et Sidya Touré de l’UFR, exilés en Côte d’Ivoire.

Au total, sur les 51 dossiers déposés, 9 ont finalement été retenus par la Cour Suprême à savoir : Abdoulaye Yéro Baldé, du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG), Makalé Camara, Front pour l’Alliance Nationale (FAN), Ibrahima Abé Sylla, Nouvelle Génération pour la République (NGR), Abdoulaye Kourouma, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Mohamed Nabé, Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP), Elhadj Bouna Keita, Rassemblement pour une Guinée Prospère (RGP), Faya Lansana Millimouno du Bloc Libéral (BL), présenté comme l’opposant résident au pays le plus radical au chef de la transition Mamady Doumbouya, lui-même candidat indépendant, ainsi que Mohamed Shérif Tounkara.

A y regarder de plus près, on se rend compte effectivement qu’il n’y a aucun « poids lourd » de la vie politique guinéenne en face du candidat du pouvoir dont la campagne électorale avant la lettre a commencé depuis la campagne pour le référendum dont l’un des faits marquants a été la suspension de plusieurs médias et l’interdiction d’activité aux partis politiques qui avaient été dissous quelques semaines auparavant.

L’un dans l’autre, même si le montant de la caution fixé à environ 86 625 € a constitué un premier obstacle à la candidature, n’empêche qu’à l’arrivée 8 candidats ont pu passer ce premier filtre pour faire face à Doumbouya, qui, pour faire « avaler la pilule », a gracieusement octroyé une subvention d’un montant de 198 000€ à tous les candidats.

Soit une juste compensation, même si d’avance on sait qu’avec 5 % des suffrages les candidats se voient rembourser leur caution aux termes de la loi électorale. Une hypothèse peu probable au regard du nombre et de la dispersion quasi certaine des suffrages restants que se partageront les 8 autres candidats, après que Doumbouya aura raflé la mise.