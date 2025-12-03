Gambie: L'arrestation de Sanna Manjang liée à une enquête sur un trafic d'armes et de bois

3 Décembre 2025
The Point (Banjul)

Un dignitaire sénégalais qui a souhaité l'anonymat a révélé que Sanna Manjang, un tristement célèbre présumé 'jungler' qui a quitté la Gambie en 2016 suite à la défaite électorale de Yahya Jammeh par Adama Barrow, avait trouvé refuge en Casamance. Il était soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes et de bois avec des membres du MFDC avant son arrestation.

« Il était impliqué dans un trafic d'armes et de bois avec des membres du MFDC, » a confirmé une source indépendante.

« Il s'est séparé de son associé en affaires pour des motifs financiers - qui l'a dénoncé plus tard aux autorités sénégalaises. Ils ont réussi à le retrouver en compagnie de trois présumés membres du MFDC, » a ajouté la source.

Manjang a été l'une des figures les plus citées lors des audiences publiques de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (CVRR), au cours desquelles il a été impliqué dans de nombreux crimes ignobles perpétrés sous le régime de l'ancien président Jammeh.

Manjang aurait été également identifié comme l'un des soldats ayant participé au meurtre de Deyda Hydara, un journaliste connu, respecté at copropriétaire du quotidien The Point. Il a également été le correspondant de l'AFP pendant 30 années.

Des sources sécuritaires locales ont confirmé son arrestation samedi matin à Casamance avec trois autres personnes qui sont présentement en cours d'interrogation.

