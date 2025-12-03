Afrique Centrale: Les combats se poursuivent au Sud-Kivu avant la rencontre entre les présidents congolais et rwandais

Les combats se sont poursuivis ce mercredi 3 décembre dans la matinée dans la province du Sud-Kivu. La situation reste extrêmement tendue dans plusieurs zones des territoires d'Uvira, Walungu et Kabare. Les affrontements impliquent l'AFC/M23, l'armée congolaise, des groupes Wazalendo et, selon les contextes locaux, des forces burundaises. Ce regain de violences intervient alors que ce jeudi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent signer à Washington un accord de paix en présence de Donald Trump.

Le premier foyer de combats se situe entre Kamanyola et Katogota, deux cités distantes d'une dizaine de kilomètres et contrôlées par l'AFC/M23 depuis plusieurs mois. À moins de dix kilomètres au sud-est, se trouve Luvungi, un point clé tenu par les FARDC et les Wazalendo.

Luvungi est considéré comme un verrou stratégique : c'est la position qui empêche l'AFC/M23 de progresser vers Uvira, située environ 75 kilomètres plus au sud. Entre les deux camps, les affrontements se concentrent sur une bande d'une dizaine de kilomètres, où les combats au sol sont signalés depuis ce matin.

Importants déplacements de population

Cette intensification de la violence entraîne d'importants déplacements de population. Des habitants de Kamanyola se dirigent vers Bugarama, de l'autre côté de la frontière rwandaise. À Luvungi, des familles fuient également vers des villages voisins pour se mettre à l'abri.

Dans le territoire de Walungu, des combats sont aussi signalés dans la chefferie de Kaziba. Une partie de la chefferie est tenue par l'AFC/M23, tandis que l'autre partie reste sous contrôle des FARDC.

Là encore, selon des témoins, l'AFC/M23 cherche à déborder par les hauteurs pour tenter de rejoindre la zone de Luvungi, où se trouve le verrou FARDC-Wazalendo qui bloquerait ses intentions potentielles de progression. Les affrontements ont eu un lourd bilan humain. Selon les premiers chiffres, 23 civils ont été tués.

Enfin, une troisième zone de violence est signalée dans le territoire de Kabare, à l'intérieur même du parc national de Kahuzi-Biega.