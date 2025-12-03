Afrique Centrale: Accord RDC-Rwanda - Moïse Moni Della salue l'intervention directe de l'administration américaine

Le vice-ministre honoraire de la Presse et de l'information et président du parti politique Conservateurs de la nature et démocrates (Conade) comente la posture du président Trump pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC.

L'acteur politique Moise Moni Della a noté que le 4 décembre, à Washington, le président américain, Donald Trump entend s'interposer et s'imposer entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la signature d'un accord de paix. Selon lui, cet accord doit, en principe, mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC.

Le vice-ministre honoraire de la Presse et de l'information et président du parti politique Conservateurs de la nature et démocrates (Conade) s'est réjoui du fait que, pour la première fois, l'administration américaine intervient d'"une manière directe en dehors de la sous-traitance, autrefois assurée par ses alliés la France, la Belgique, le Qatar..."

« Ce changement de stratégies prouve incontestablement la volonté manifeste de la grande puissance mondiale de mettre fin à cette guerre pour ses intérêts économiques et stratégiques. Ne dit-on pas qu'un pays n'a pas d'amis, que des intérêts à défendre ? », a-t-il écrit dans sa réaction sur l'évolution de la situation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Moise Moni Della, la RDC peut aussi tirer les dividendes dans ce « marché des dupes ». « À malin, malin et demi, disait un vieux sage de mon village de Wenga dans les Ankutshu, territoire de Kibombo ».

Selon lui, le président américain Donald Trump va peser de tout son poids politique, diplomatique, économique et militaire pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC. « Pour le locataire de la Maison Blanche, l'échec n'est pas envisageable. Sinon, cela serait interprété directement comme une humiliation personnelle pour celui qui crie sur tous les toits qu'il a mis fin aux conflits armés en RDC avant même la signature de l'accord de paix entre les deux frères amis et ennemis intimes Félix et Paul », a-t-il estimé.

De son avis, Donald Trump lorgne et espère "avec raison" recevoir le Prix Nobel de la paix pour ses efforts de paix au Moyen Orient, en Ukraine et dans la région des Grands lacs.

« Connaissant la prestance, la constance et l'arrogance de l'homme le plus puissant de la terre après Allah le tout puissant, je suis convaincu que la fin de la guerre planifiée par le Rwanda et exécutée par l'AFC/M23 est très proche. Il ne restera que les services après-vente que le maître de la Maison Blanche va laisser aux autres. Ce qui va occasionner, à coup sûr, le dialogue entre Congolais.

Dans le cas où les deux protagonistes et leurs supplétifs ne traduisent pas dans les actes la fin de la guerre, ils risquent d'être écartés de la scène politique. Trump dira clairement à Kagame : Vous devez retirer vos militaires en RDC. Cette recommandation correspond à la recommandation de feu Pape François lors de sa visite en RDC : enlevez vos mains du Congo et l'Afrique », s'est convaincu Moise Moni Della.