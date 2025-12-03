Congo-Brazzaville: Projet Hiswaca - Une feuille de route 2026 axée sur le soutien au système statistique congolais

Le premier atelier opérationnel de suivi-évaluation du projet d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'ouest et du centre (Hiswaca) s'est tenu le 1er décembre à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, réunissant les principaux acteurs du système statistique national.

Cette rencontre vise à renforcer l'appropriation du projet, à finaliser le Plan de travail et le budget annuel (PTBA) 2026, ainsi qu'à aligner les institutions nationales sur les standards internationaux en matière de production statistique.

Des représentants des ministères sectoriels et des bureaux nationaux de statistique ont participé du 29 novembre au 2 décembre au tout premier atelier opérationnel de suivi-évaluation du projet Hiswaca. La rencontre marque une étape décisive pour le Congo, qui entend rejoindre l'initiative régionale grâce à un financement additionnel de 55,4 millions d'euros octroyé par l'Association internationale de développement du groupe de la Banque mondiale.

Cet atelier inaugural permettra de consolider une compréhension commune du projet et de créer les conditions d'une mise en oeuvre efficace. Il s'agit d'aligner l'ensemble des acteurs sur les règles de la Banque mondiale, de renforcer la planification et d'intégrer les exigences fiduciaires, environnementales et sociales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première phase des travaux, consacrée aux présentations, a permis aux participants de revisiter les quatre composantes du projet : harmonisation statistique, modernisation institutionnelle, amélioration des infrastructures physiques et gestion opérationnelle. Les outils de sauvegarde environnementale et sociale, ainsi que les mécanismes fiduciaires, ont également été passés en revue afin de renforcer leur appropriation par les équipes techniques.

La seconde phase a pris une dimension plus pratique. Les participants ont travaillé sur le PTBA 2026, véritable feuille de route des activités à mener dès janvier prochain. Un exercice de calcul de l'Indice de performance statistique est également prévu afin de renforcer les compétences liées à cet indicateur clé du suivi des systèmes statistiques.

A l'ouverture des travaux de l'atelier, Cédric Déteimbert Monene Maboundou, conseiller au contrôle, au suivi et à l'évaluation des programmes, a rappelé l'importance stratégique d'Hiswaca. « Une donnée fiable, c'est une décision solide. Une statistique harmonisée, c'est une gouvernance crédible », a-t-il déclaré. Il a identifié quatre piliers indispensables à la réussite du projet, à savoir : l'appropriation totale de celui-ci, la planification réaliste, le suivi rapproché et la stabilité des équipes. Pour lui, la combinaison de ces leviers permettra au Congo d'atteindre les standards internationaux de diffusion statistique, notamment du Fonds monétaire international.

Le coordonnateur national du projet, Patrick Valery Alakoua, a pour sa part insisté sur l'objectif de cet atelier qui est d'engager les bénéficiaires dans l'élaboration du PTBA 2026 et a précisé les priorités de mise en oeuvre.

S'il préfère attendre la validation finale pour dévoiler le détail des activités, il confirme déjà que plusieurs grandes enquêtes statistiques sont envisagées par l'Institut national de la statistique. La composante 3 du projet prévoit également des investissements structurants, notamment l'extension du Centre national de formation en statistique et démographie, la construction d'une salle de conférence pour l'INS et acquisition d'équipements techniques.

À la clôture des travaux, deux livrables majeurs seront remis : le projet finalisé du PTBA 2026 et le rapport détaillé de l'atelier. Des outils indispensables pour guider la mise en oeuvre du projet Hiswaca et contribuer, à terme, à l'amélioration durable du système statistique national.