Afrique: CAN Maroc 2025 - Le COCAN annonce un budget rationalisé et des ressources optimisées

A moins de trois semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le Comité National d'Organisation (COCAN) a tenu un point de presse ce mercredi 3 décembre au Stade du 4-Août. L'objectif était de détailler les mesures prises pour garantir une participation des Étalons à la fois efficace, sécurisée et exemplaire, s'inscrivant dans un cadre de rigueur budgétaire et de transparence.

Ouvrant la conférence, Évariste Dabiré, Président du COCAN et Directeur de Cabinet du Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, a rappelé le travail préparatoire mené depuis l'installation du comité le 1er septembre 2025, incluant une mission de prospection au Maroc en octobre. Faisant écho à la nécessité d'une gestion stricte des ressources publiques, le président a dévoilé le budget de participation.

Celui-ci est qualifié d'« équilibré, aligné avec les objectifs et rationnel », et s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Un engagement clair est fait en faveur de l'incitation sportive, puisque 67 % de ce montant est directement alloué aux primes et honoraires liés au parcours sportif des Étalons, de la phase de qualification jusqu'à une éventuelle finale.

Dans cet esprit de rationalisation, la délégation officielle a été minutieusement définie. 28 joueurs, accompagnés du staff technique et médical. 29 officiels, incluant exclusivement 5 journalistes issus des médias publics. Une subvention dédiée à 75 supporters encadrés par l'Union Nationale des Supporters des Etalons (UNSE).

En complément, l'Etat mettra à disposition 500 billets par match pour les trois rencontres de la phase de groupes. Ces billets seront distribués à la délégation, aux supporters, ainsi qu'aux Burkinabè résidant au Maroc ou voyageant par leurs propres moyens, sous condition d'obtention du Fan ID. Bouriema Balima, Secrétaire Général de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), a longuement abordé le dispositif sécuritaire mis en place par la CAF et le Maroc : le Fan ID.

Cet outil est désormais indispensable pour accéder aux stades et aux fans zones. Le SG de la FBF a insisté sur la procédure d'obtention, qui requiert un passeport valide pour scanner les informations et générer un code-barres personnalisé. Concernant l'entrée au Maroc, les détenteurs de passeports ordinaires doivent s'acquitter d'un visa, tandis que les passeports diplomatiques, de service, et les personnes de plus de 55 ans bénéficient d'un visa délivré automatiquement lors de l'enregistrement sur la plateforme.

Face à un afflux de demandes déjà supérieur aux attentes, Boureima Balima a mis en garde contre une saturation potentielle des plateformes et a invité instamment les supporters à s'inscrire sans délai. La FBF a publié les liens nécessaires et propose un accompagnement technique aux personnes rencontrant des difficultés.

Clôturant les échanges, le Président de la COCAN a exhorté tous les acteurs à faire de cette compétition un « moment de rassemblement, de cohésion sociale et de fierté nationale ». Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à oeuvrer « dans la transparence, la rigueur et la responsabilité », afin que la participation du Burkina Faso soit exemplaire, tant sur le plan organisationnel que sportif.