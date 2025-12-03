Sénégal: L'emploi salarié dans le secteur moderne recule de 7,0% à fin août 2025

À fin août 2025, l'emploi salarié dans le secteur moderne a reculé de 7,0% en variation mensuelle, sous l'effet de la baisse des effectifs dans les secteurs secondaire (-11,7%) et tertiaire (-1,1%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information , les effectifs salariés ont diminué dans les industries (-12,9%) et les services (-1,4%).

Pour leur part, les postes pourvus dans les BTP et le commerce ont progressé, respectivement, de 0,1%.

Sur un an, le nombre de salariés dans le secteur moderne a augmenté de 1,9% en août 2025, sous l'effet des gains nets d'emploi dans le tertiaire (+3,3%) et le secondaire (+0,7%), dans une moindre mesure.

Particulièrement, les effectifs salariés ont augmenté dans les industries (+4,1%), les services (+0,5%) et le commerce (+14,2%). En revanche, ils ont reculé de 20,5% dans les BTP, sur la période.