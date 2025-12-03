Sénégal: L'emploi salarié dans le secteur moderne recule de 7,0% à fin août 2025

3 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

À fin août 2025, l'emploi salarié dans le secteur moderne a reculé de 7,0% en variation mensuelle, sous l'effet de la baisse des effectifs dans les secteurs secondaire (-11,7%) et tertiaire (-1,1%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information , les effectifs salariés ont diminué dans les industries (-12,9%) et les services (-1,4%).

Pour leur part, les postes pourvus dans les BTP et le commerce ont progressé, respectivement, de 0,1%.

Sur un an, le nombre de salariés dans le secteur moderne a augmenté de 1,9% en août 2025, sous l'effet des gains nets d'emploi dans le tertiaire (+3,3%) et le secondaire (+0,7%), dans une moindre mesure.

Particulièrement, les effectifs salariés ont augmenté dans les industries (+4,1%), les services (+0,5%) et le commerce (+14,2%). En revanche, ils ont reculé de 20,5% dans les BTP, sur la période.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.